Giappone-Italia: il 13 novembre si inaugura il 20mo Festival del cinema italiano (2)

- “Il cinema italiano non si arrende alle difficoltà logistiche”, commenta Giorgio Starace, ambasciatore d’Italia in Giappone. “Grazie al lavoro dei nostri Istituti Italiani di Cultura siamo orgogliosi di celebrare il 20mo Festival in Giappone, a favore del raffinato pubblico giapponese e della nostra industria del cinema”. “Grazie alla collaborazione dell’Asahi Shimbun e di Istituto Luce-Cinecittà saremo in grado di festeggiare il XX anniversario del Festival del Cinema Italiano, divenuto un appuntamento consueto per il pubblico giapponese – ha detto il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Paolo Calvetti. “La pandemia ci toglierà il piacere di ritrovarsi insieme nelle sale cinematografiche, ma non quello di godere di un’ampia selezione di film italiani che il pubblico potrà vedere comodamente da casa grazie alla piattaforma online predisposta per l’occasione". L’edizione 2020 del Festival si inquadra tra le azioni di “Italy is back to Japan” nell’ambito della rassegna “Fare Cinema” del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Il manifesto creato ad hoc quest’anno, con un disegno della famosa fumettista Silvia Ziche, ha come motto “Arriva il cinema italiano!”. (Com)