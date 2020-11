Ambiente: Wizz Air lancia il suo programma di compensazione del carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più verde in Europa, ha lanciato un programma di compensazione del carbonio come parte del suo più ampio impegno a ridurre le emissioni, consentendo ai passeggeri di calcolare l'impatto ambientale del proprio volo e compensarne le emissioni di carbonio. Il progetto, in collaborazione con la società tecnologica Chooose, focalizzata sul clima, offre ai passeggeri la possibilità di compensare il loro viaggio sostenendo progetti affidabili e ad alto impatto climatico in tutto il mondo. Inserendo i dettagli del volo nel travel footprint calculator su wizzair.com, i passeggeri possono facilmente calcolare e compensare le emissioni di carbonio del loro volo. Per tenere conto delle loro emissioni di carbonio, si legge in un comunicato, i passeggeri dovranno semplicemente effettuare un pagamento a sostegno di una compensazione di carbonio verificata e riceveranno in cambio un certificato che riconosca le emissioni compensate. Wizz Air sta inizialmente sostenendo due progetti verificati per la riduzione delle emissioni di carbonio: L'International Small Group and Tree Planting Program (TIST) in Uganda, un progetto di riforestazione pluripremiato e di lunga data e il Pichacay Landfill Gas to Renewable Energy Project in Ecuador, che recupera e riutilizza il metano delle discariche per produrre elettricità pulita. Entrambi i progetti sono certificati dal Verified Carbon Standard per una riduzione misurabile delle emissioni. (segue) (Com)