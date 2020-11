Ambiente: Wizz Air lancia il suo programma di compensazione del carbonio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marion Geoffroy, Chief Corporate Officer di Wizz Air, afferma che: Ci sforziamo di essere la compagnia aerea più ecologica poiché lavoriamo duramente per ridurre continuamente il nostro impatto ambientale. Attraverso un'ampia gamma di iniziative di sostenibilità, siamo orgogliosi di avere già uno dei tassi di emissione più bassi del settore dell’aviazione europea e siamo lieti di lavorare con CHOOOSE per fornire la compensazione delle emissioni di carbonio ai nostri passeggeri. Insieme alla nostra moderna flotta di aerei, alla varietà di iniziative per il risparmio di carburante, alla massimizzazione del fattore di carico dei passeggeri, a un network che evita voli non necessari e ai materiali più leggeri utilizzati in cabina, ci stiamo assicurando che Wizz Air sia la scelta migliore e più ecologica che i passeggeri possano fare quando volano". (Com)