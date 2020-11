Africa: Ue, da Fondo emergenza 22,6 milioni di euro per sicurezza Sahel e Lago Ciad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha annunciato oggi l'assegnazione di ulteriori 22,6 milioni di euro a cinque nuovi programmi attraverso il Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa per promuovere la stabilità e la sicurezza in la regione del Sahel e del Lago Ciad. Lo ha annunciato la Commissione europea spiegando che, tra gli altri programmi, questo nuovo stanziamento sosterrà il sistema giudiziario in Burkina Faso, aprirà la strada alla digitalizzazione del sistema di anagrafe guineana o lancerà la creazione di Radio Jeunesse Sahel, per dare voce ai giovani in Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad. "Questi cinque programmi contribuiscono in modi diversi ad affrontare la prolungata crisi nella regione del Sahel e a promuoverne la stabilità e la prosperità a lungo termine", ha dichiarato la commissaria per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen. "Essi mirano alla minaccia del terrorismo, combattono l'apparente impunità dei criminali e contribuiscono a migliorare la governance, ma offriranno anche maggiori opportunità creative ed economiche ai giovani della regione e miglioreranno l'accesso a Internet", ha aggiunto. La Commissione ha ricordato che dal 2015 sono stati stanziati 5 miliardi di euro dal Fondo fiduciario dell'Ue per l'Africa per affrontare le cause profonde dell'instabilità nella regione. (Beb)