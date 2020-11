Speciale difesa: Tofalo, concorsi proseguono regolarmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le attività concorsuali relative alla Difesa, per gli arruolamenti nelle Forze armate, proseguono regolarmente. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera aa) del Dpcm del 3 novembre 2020 verranno espletate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e contenimento della diffusione del virus COVID-19". Lo scrive in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento 5 stelle. (Com)