Speciale difesa: Regno Unito, esercito indaga spari accidentali da elicottero Apache britannico

- L'esercito britannico starebbe investigando quanto accaduto quando un elicottero da attacco Apache avrebbe accidentalmente aperto il fuoco in una base di Wattisham, in Suffolk. L'incidente sarebbe avvenuto in seguito ad un malfunzionamento riportato durante un'esercitazione con munizioni vere, e l'elicottero sarebbe stato costretto ad atterrare nel campo di addestramento di Sculthorpe, nel Norfolk. I due piloti avrebbero poi riportato l'elicottero nella base di Wattisham, dove l'elicottero sarebbe stato parcheggiato in un hangar per le riparazioni, dove avrebbe avuto luogo quello che è stato definito un "negligente scarico" delle munizioni. Una portavoce dello Stato maggiore, confermando l'avvenimento dell'incidente, ha dichiarato in merito che non si sono però registrati alcuni danni a cose o persone. (Rel)