Speciale difesa: ministra francese Parly, nessuna tolleranza quando si parla di radicalizzazione

- Non c'è "tolleranza" quando si parla di radicalizzazione islamista. Lo ha detto la ministra della Difesa francese, Florence Parly, in un'intervista rilasciata al quotidiano locale "Var Matin" in occasione della sua visita a Tolone per il trasferimento alla Marina del sottomarino Suffren. "Per evitare ogni radicalizzazione all'interno dei nostri eserciti, la direzione dell'intelligence e della sicurezza della difesa procede a delle inchieste approfondite al momento del reclutamento. Il comando di prossimità, il più preparato nel reperire segnali che potrebbero lasciar pensare a un inizio di radicalizzazione, prende in seguito il testimone. Siamo estremamente vigili e reattivi su questo tema", ha detto Parly. La ministra ha poi evocato la situazione nel Sahel, dove la Francia è presente con l'operazione militare Barkhane. In questa regione la soluzione "non è solo militare. Direi anche che non è militare", ha affermato. (Frp)