Speciale difesa: ministro Venezuela, Forze armate garantiranno ordine e pace in elezioni dicembre

- Le Forze armate del Venezuela contribuiranno a mantenere l'ordine e la sicurezza nel corso delle elezioni parlamentari del 6 dicembre. Lo ha detto il ministro della Difesa, Vladimir Padrino Lopez, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la presidente del Consiglio nazionale elettorale, Indira Alfonzo. "Le elezioni saranno un passo fondamentale per garantire la pace in Venezuela", ha detto Padrino Lopez rivendicando il ruolo centrale dei militari nel garantire la sicurezza degli elettori. "Siamo parte dell'atto civico che difenderà la sovranità degli spazi geografici e la sovranità popolare. Rispetteremo l'espressione popolare", ha aggiunto il coordinatore del "Plan Repubblica", l'operativo di difesa che viene spiegato in occasione dei processi elettorali. Durante gli ultimi venti anni, sotto la guida di Hugo Chavez prima e di Nicolas Maduro poi, si sono rispettati i diritti politici e il paese si è "democratizzato", ha insistito il ministro. (Brb)