Speciale difesa: Armenia, la moglie del premier Pashinyan nel nuovo squadrone militare femminile

- La moglie del premier armeno Nikol Pashinyan, Anna Hakobyan, ha annunciato la creazione di un nuovo squadrone di donne in grado di condurre missioni militari. La stessa moglie del premier armeno sarebbe inclusa in questo squadrone militare, composto da 13 donne, "istituito per la difesa dell'Armenia". "Il nostro squadrone è pronto a dare adempimento ad una missione dopo dieci giorni di addestramento", ha affermato Hakobyan su Facebook, precisando che il gruppo è intitolato alla regina armena Erato. L'annuncio avviene mentre sono in corso le ostilità tra Armenia e Azerbaigian per il controllo del Nagorno-Karabakh. L'Armenia ha proclamato nelle scorse settimane la legge marziale e una mobilitazione generale. Nonostante diversi annunci di un cessate il fuoco, le ostilità continuano con violazioni riscontrate da entrambe le parti. (Res)