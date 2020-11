Speciale difesa: premier etiope, operazioni militari nel Tigrè andranno avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aviazione dell’Etiopia sta continuando a bombardare le postazioni militari del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) nella Regione dei tigrè e le operazioni andranno avanti. Lo ha dichiarato il primo ministro etiope Abiy Ahmed, aggiungendo che il primo round di operazioni militari condotte contro gli obiettivi del Tplf è stato “completato con successo”. Le truppe governative, ha inoltre annunciato il premier in un nuovo discorso trasmesso in diretta televisiva, hanno preso il controllo della città di Dansha, vicino alla zona di confine con Sudan ed Eritrea. “L'operazione militare è riuscita a raggiungere tre degli obiettivi principali prefissati: contenere l'attacco del nemico mirando alle forze di difesa, alla polizia e alle infrastrutture, proteggere le risorse e le armi da fuoco e indebolire la capacità della fazione ribelle”, ha detto il premier, aggiungendo che tutte le milizie del Tplf a Badme, Tsorena e Zalanbessa sono state messe fuori combattimento. Ahmed ha quindi annunciato la prosecuzione delle operazioni “volte a garantire la pace e la sicurezza del popolo e del Paese, a rafforzare la capacità e l'abilità delle forze di difesa fino a quando il gruppo ribelle non sarà portato davanti alla giustizia”. Le operazioni delle forze di difesa federali in corso nell'Etiopia settentrionale, ha infine ribadito il primo ministro, hanno obiettivi “chiari, limitati e raggiungibili”, vale a dire “ripristinare lo stato di diritto e l'ordine costituzionale e salvaguardare i diritti degli etiopi a condurre una vita pacifica ovunque si trovino”. (Res)