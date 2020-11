Speciale difesa: presidente azerbaigiano Aliyev, preso il controllo di 16 insediamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze azere hanno preso il controllo di 16 insediamenti nella regione dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. Lo ha annunciato il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, su Twitter. In precedenza il ministero della Difesa dell'Azerbaigian aveva affermato in un post su Facebook che le forze armate armene sono state costrette a ritirarsi dalle loro posizioni in seguito ai combattimenti avvenuti la scorsa notte. “Le operazioni di combattimento sono continuate con intensità variabile, principalmente nelle aree di Aghdere, Aghdam, Khojavend. Il nemico è stato costretto a ritirarsi subendo perdite di personale e veicoli militari in alcune zone del fronte”, si legge nella nota, secondo cui le operazioni sono in corso su tutti i lati del fronte. Gran parte dei combattimenti per la contesa regione del Nagorno-Karabakh si sono svolti nelle regioni circostanti a maggioranza azera, che erano sotto il controllo de facto della parte armena sin dai conflitti terminati con un cessate il fuoco nel 1994. (Rum)