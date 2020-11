Imprese: Unicredit organizza tre forum virtuali per il rilancio del settore della moda in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo approccio alla comunicazione e al consumatore, un utilizzo innovativo del digitale e una maggiore consapevolezza della sfera della sostenibilità e dell’etica, sono tre aree strategiche necessarie per la ripartenza del settore moda, storica eccellenza del made in Italy alle prese con la crisi determinata dalla pandemia. Sono questi i temi su cui si confronteranno esperti e operatori del comparto, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni nel corso di “The age of news visions”, tre Forum virtuali su tre diverse tematiche. L’iniziativa è organizzata da Unicredit in collaborazione con Pitti Immagine, Camera della moda, Altaroma e Nomisma che presenterà i risultati di un’analisi condotta su un campione di aziende della moda e del lusso italiane. Il primo appuntamento, in programma a Firenze il 10 novembre, è incentrato sui nuovi modelli di comunicazione e sul profilo dei nuovi consumatori. L’incontro è aperto dai saluti di benvenuto di Francesco Giordano, co-Ceo Commercial banking Western Europe di Unicredit; Carlo Capasa, presidente Camera nazionale della moda italiana; Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del comune di Firenze; e Antonella Mansi, vicepresidente Pitti Immagine. Il forum, coordinato da Cristiano Seganfreddo, presidente ed editore Flash Art, è arricchito dalla presentazione di Raffaello Napoleone, amministratore delegato Pitti Immagine; e dagli interventi di Maria Luisa Frisa, critico e fashion curator e direttore del corso di laurea in Design della moda e Arti Multimediali - Iuav di Venezia; di Livia Firth, produttrice cinematografica e fondatrice Green carpet fashion awards; Claudio Marenzi, presidente e amministrazione delegato Herno; Roberta Benaglia, amministratore delegato Style Capital; Matteo Lunelli, presidente Altagamma. (segue) (Com)