Imprese: Unicredit organizza tre forum virtuali per il rilancio del settore della moda in Italia (2)

- A chiudere i lavori l’intervento di Andrea Casini, co-Ceo Commercial banking Italy, che sottolinea: “Con The age of new Visions intendiamo proseguire nel nostro impegno come partner strategico delle imprese e al contempo facilitatori di una riflessione approfondita sulle possibili strategie di rilancio di uno dei pilastri dell’economia italiana: la moda. Sul solco del percorso avviato con The Italian Way, roadmap virtuale sul made in Italy organizzata dalla banca a giugno, questa nuova iniziativa si aggiunge a quelle già messe in campo da Unicredit per sostenere il tessuto produttivo del Paese anche e soprattutto in questa fase di emergenza legata alla pandemia. L’obiettivo è proseguire il processo di confronto costruttivo intrapreso per dare voce ai principali attori del settore e affrontare insieme i temi della ripresa, partendo dalle specificità del comparto, analizzandone le esigenze in relazione ai cambiamenti che a più livelli stiamo vivendo e individuando gli strumenti più consoni e funzionali al processo di ripartenza”. Dopo Firenze, "The age of new visions" toccherà Milano, il 24 novembre, e Roma il primo dicembre. (Com)