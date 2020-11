Imprese: NextChem cresce su economia circolare, nasce la controllata MyRechemical

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poche settimane dal lancio del marchio MyReplast per la tecnologia di upcycling delle plastiche riciclabili, NextChem (la societa’ di Maire Tecnimont per la transizione energetica) lancia MyRechemical, una nuova società interamente controllata dedicata alla valorizzazione chimica delle plastiche non riciclabili e ai processi “waste to chemical”. Stando al relativo comunicato stampa, con questa ulteriore iniziativa NextChem può offrire su scala industriale una piattaforma completa e integrata per il recupero di tutte le tipologie di rifiuti plastici. Il portafoglio tecnologico di MyRechemical, prosegue la nota, consente la produzione di diversi prodotti chimici e carburanti circolari, a basso impatto carbonico e alto valore aggiunto: i prodotti circolari ottenuti dal recupero mediante conversione chimica dei rifiuti consentono un abbattimento delle emissioni di Co2 quando usati in sostituzione di prodotti derivati da idrocarburi e permettono di evitare le emissioni prodotte dall’incenerimento dei rifiuti, incrementandone invece il tasso di riciclo. (segue) (Com)