Imprese: NextChem cresce su economia circolare, nasce la controllata MyRechemical (2)

- L’iniziativa, spiega la nota, giunge a seguito dell’importante positivo riscontro ottenuto su proposte connesse al "waste to chemical" (su cui l’azienda è al lavoro per diversi progetti con oil companies, tra cui Eni): da qui l’esigenza di creare una entità giuridica dedicata nella quale concentrare le competenze tecniche necessarie per lo sviluppo e la commercializzazione di una soluzione tecnologica che riscuote sempre maggiore interesse sul mercato. Amministratore delegato è Giacomo Rispoli, già responsabile del waste to chemical in NextChem, figura di pluridecennale esperienza nel settore oil and gas e delle tecnologie per l’industria e la transizione energetica. La piattaforma, si legge nel documento, è frutto di un lavoro di integrazione tra diverse tecnologie, alcune proprietarie e altre per le quali la società ha accordi di licensing: cuore del processo è la conversione chimica del carbonio e dell’idrogeno contenuti nei rifiuti mediante ossidazione parziale e successiva purificazione, da cui si ottiene un gas di sintesi a basso contenuto carbonico, in grado di essere convertito, con opportune estensioni di processo, in idrogeno, metanolo, etanolo e derivati, prodotti a più basso tenore di carbonio rispetto a quelli da fonti fossili, che possono essere ricompresi nella categoria dei carburanti ad alta sostenibilità. (segue) (Com)