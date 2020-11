Imprese: NextChem cresce su economia circolare, nasce la controllata MyRechemical (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa soluzione, prosegue la nota, mette insieme i vantaggi ambientali dell’economia circolare e quelli della decarbonizzazione e si sposa con l’esigenza di riconversione delle raffinerie di tutto il mondo, processo necessario in un’ottica di transizione energetica dalle fonti fossili alle energie rinnovabili per il contenimento dell’aumento della temperatura del pianeta e dei cambiamenti climatici ad esso correlati. “Oggi tramite MyRechemical NextChem è in grado di proporre una piattaforma concreta e immediatamente cantierabile per la riconversione di siti industriali tradizionali mediante la chimica verde: la grande disponibilità di rifiuti solidi urbani e plastiche non riciclabili li rende un nuovo petrolio che va valorizzato, e grazie alla nostra ingegneria nella chimica dei rifiuti è possibile ricreare la chimica del carbonio senza più partire da idrocarburi”, ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di NextChem e del Gruppo Maire Tecnimont. (Com)