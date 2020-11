Milano: siglato accordo tra Comune e Assolombarda per la fiscalità locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, con il protocollo d'intesa prende corpo l'attivazione di un canale diretto di dialogo e di collaborazione tra i funzionari dell'Amministrazione Comunale e i funzionari di Assolombarda, che svolgono un'attività di monitoraggio della fiscalità locale e delle ricadute sulle attività produttive. Al centro del lavoro, il tema della fiscalità locale con lo studio di possibili interventi di semplificazione degli adempimenti per le imprese attraverso la predisposizione di specifici canali telematici. Inoltre, l'incontro delle esperienze di Comune e Assolombarda ha anche la finalità di individuare misure di vantaggio e di incentivazione, anche da proporre al governo, per attrarre nuove attività economiche sul territorio di Milano e riqualificare quelle già presenti, attraverso la modulazione della leva fiscale e tariffaria. (com)