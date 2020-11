Como: tre arresti per usura ed esercizio abusivo dell'attività bancaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019, Gregorio concedeva a Bruno De Benedetto prestiti per un importo complessivo di 400mila euro ottenendo la restituzione di 600mila euro, comprensivi di interessi sino al 50 per cento su base mensile (equivalenti al tasso annuale del 600 per cento) corrisposti anche tramite emissione di assegni tratti sui conti correnti delle società gestite dal De Benedetto. A fronte di prestiti periodici di 10mila euro, l’indagato richiedeva la restituzione di 15mila euro dopo un mese. A fronte di tali prestiti, costringeva inoltre De Benedetto (rendendosi quindi responsabile anche dei reati di estorsione ed agevolazione della permanenza illegale in Italia di una cittadina extracomunitaria) ad assumere, fittiziamente, presso la “Krusty s.r.l.” (da luglio 2016 a dicembre 2018) e la “Avenue Hotel s.r.l., una cittadina nigeriana (al fine di permetterle di ottenere il permesso di soggiorno in Italia) e a corrisponderle, sotto forma di retribuzione – senza che questa svolgesse alcuna attività (al fine di occultare la natura usuraria degli obblighi imposti al De Benedetto) – un importo non inferiore a 58.238,50 euro, versati su conti correnti intestati alla donna, ma sui quali risultava delegato a operare Gregorio. Barrasso è accusato di avere prestato a De Benedetto, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2019, una somma complessiva di 300mila euro ottenendo la restituzione di 500mila euro, comprensiva di interessi sino al 20 per cento su base mensile (equivalente al tasso annuale del 240 per cento), con le seguenti modalità: a fronte di prestiti di 5mila euro richiedeva la restituzione di 7mila euro dopo due mesi. (Rem)