Como: tre arresti per usura ed esercizio abusivo dell'attività bancaria (4)

- Panfili è accusato di avere prestato a De Benedetto, tra il 2016 e il 2018, un importo complessivo di 150mila euro ottenendo la restituzione di 230mila euro, comprensivi di interessi pari al 6,67 per cento su base mensile (pari al tasso annuale dell’80 per cento). “Le prestazioni usurarie imposte a De Benedetto venivano perfezionate attraverso il rilascio di assegni post datati in garanzia, impegni personali rilasciati da parte di un terzo soggetto e pagamenti in contanti”. Panfili è inoltre accusato di una serie di episodi di usura caratterizzati dall’applicazione di tassi di interesse annui individuati del 13,7 per cento, del 20 per cento e del 23 per cento ai danni di altri tre debitori (tra questi la titolare della gestione di una casa vacanze). In due casi, i prestiti sono stati garantiti dai debitori rispettivamente con la concessione di un’ipoteca volontaria su di un immobile a Nesso per un valore di 60mila euro, con l’impegno alla restituzione in 120 rate da 500 euro ciascuna a fronte di un prestito di circa 26mila euro, con la concessione di un’ipoteca volontaria di 100mila euro, a fronte di un prestito di pari importo, iscritta su di un’abitazione di Como successivamente trasferita dall’usurato in favore di una delle figlie del Panfili in data 16.04.2012 in base a una vendita simulata per un corrispettivo di 173mila euro (mai versato in quanto l’assegno bancario emesso dall’acquirente è risultato non negoziato ed annullato per distruzione). (Rem)