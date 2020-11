Scuola: Bellucci (Fd'I), ministro diceva di battersi per lezioni in presenza, fallimento Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per effetto dell’ultimo Dpcm, oggi saranno oltre 350mila gli insegnanti delle scuole statali che svolgeranno la propria attività in didattica a distanza integrata. Praticamente il 45 per cento dei docenti in servizio. Gli studenti italiani che non andranno a scuola saranno 3 milioni e 700 mila, oltre il 47 per cento dell'intera popolazione scolastica". Lo dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputato di Fd'I e capogruppo in Commissione Affari Sociali e Bicamerale Infanzia e Adolescenza. "Eppure - spiega in una nota - proprio il ministro dell’Istruzione più volte aveva ribadito che si sarebbe battuta per tenere le lezioni in presenza, vantandosi anche di successi che francamente facciamo fatica a vedere. E’ il risultato di una mancata programmazione e di un grave ritardo da parte del Governo, che non dovrebbe sottovalutare né le avvertenze del Cts che ha denunciato il ritorno 'in classe al più presto o i ragazzi avranno problemi psicofisici', tantomeno quelle dell’Oms, che ritiene che le scuole debbano restare aperte 'fino alla fine ed essere chiuse solo come ultima ratio'. Il fallimento della Azzolina - conclude Bellucci - è la cartina tornasole di una gestione pessima da parte del governo, che rischia di ricadere sulle famiglie, sugli studenti e sul personale insegnante".(Com)