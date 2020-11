Como: tre arresti per usura ed esercizio abusivo dell'attività bancaria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo caso, a fronte di un prestito di 60mila euro, il Panfili otteneva dal debitore il trasferimento in favore di una delle proprie figlie del diritto di proprietà di un immobile a Capiago Intimiano del valore di 152.900, simulando il pagamento della differenza, pari a 92.900 euro, con l’emissione di un assegno bancario mai incassato. Stipulava, inoltre, con il debitore, un accordo di riacquisto dell’immobile, nel termine di 5 anni, mediante versamento di 60 rate mensili da 400 euro ciascuna e di una rata finale di 128.600 euro. Barrasso è inoltre accusato di usura ai danni dell’amministratore unico della Parva srl. e del compagno di questa per avere preteso, a fronte di un prestito di 80mila euro, interessi pari a oltre il 19 per cento annuo. L’indagato si faceva trasferire dai debitori, titolari di un bar, il diritto di proprietà di un immobile ad Argegno, per un corrispettivo di 153mila euro, concordando con i predetti il successivo riacquisto per il corrispettivo di 265mila euro. Lo stesso immobile era contestualmente concesso in locazione a soggetti giuridici riconducibili ai venditori per un canone mensile di 1.200 euro versato per 65 mensilità; il 10 giugno 2016, la “Parva s.r.l.” riacquistava il predetto immobile per un corrispettivo di 265mila euro. Si è accertato che altre situazioni debitorie sono state ripianate con la cessione di immobili siti in varie località (Inverigo, Alzate Brianza, Cadorago) ma per queste non si è raggiunta la prova della applicazione di tassi usurari. (Rem)