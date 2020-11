Como: tre arresti per usura ed esercizio abusivo dell'attività bancaria (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte degli episodi di usura contestati e di ulteriori prestiti accertati (per i quali non si è raggiunta la prova della sussistenza di interessi usurari), Panfili e Barrasso sono accusati, ai sensi dell’art. 132 del T.U. bancario, di avere abusivamente esercitato, a partire dal 2012, una attività finanziaria. L’indagine ha avuto inizio a seguito dell’arresto, nell’ottobre 2019, di Bruno De Benedetto per reati di bancarotta. Questi, oltre a rendere confessione, riferiva, tra l’altro, di essere stato vittima di usura, tra il 2014 e il 2019, a opera dei tre indagati, tutti presentatigli dal compagno di una delle vittime di usura del Panfili. Le dichiarazioni del De Benedetto risultano riscontrate dall’attività di intercettazione e appostamento da parte della Guardia di Finanza, che ha permesso di individuare gli episodi di usura e abusivo esercizio dell’attività finanziaria contestati a carico degli arrestati, di verificare i luoghi in cui l’attività usuraria è stata esercitata (quanto al Panfili presso un immobile in via Volta a Como, gestito dalla moglie dell’indagato, adibito a “commercio mobili antichi”), di accertare che l’attività di usura è proseguita anche nel periodo di piena emergenza da covid 19. Per il solo De Benedetto, i prestiti ammontano a un milione di euro. (Rem)