Moldova: elezioni presidenziali, la sfidante Sandu rifiuta il dibattito con il presidente Dodon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due candidati alla carica di presidente della Moldova non si confronteranno in un dibattito pubblico, come annunciato la scorsa settimana, in vista del ballottaggio previsto per domenica 15 novembre. E' quanto emerge dalla parole della leader del Partito d'azione e solidarietà (Pas), Maia Sandu, che ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali contro il presidente uscente Igor Dodon. "Non abbiamo nulla da discutere con un personaggio del genere", ha detto Sandu. D'altra parte, i rappresentanti di Dodon hanno inizialmente respinto le richieste dell'emittente "Agora" per un commento sull'argomento. "Chiedo scusa a tutti i cittadini che sono obbligati ad ascoltare queste bugie in questa campagna", ha commentato Sandu esprimendo "rammarico" nei confronti dei dipendenti statali e dei sindaci, "obbligati e ricattati a fare certe cose". "Ho insistito per avere un dibattito pubblico davanti alle persone su argomenti di interesse nazionale. Ma ogni volta che viene chiamato a discutere, Igor Dodon non fa altro che dire bugie", ha spiegato la candidata Sandu. "Non abbiamo nulla da discutere con un personaggio del genere. Gli unici dibattiti a cui devono andare sono quelli con i pubblici ministeri. Dopo le elezioni chiederò che venga indagato per tutti gli abusi che ha commesso", ha aggiunto Sandu. In precedenza i due candidati avevano espresso la loro disponibilità a partecipare a due dibattiti elettorali prima del secondo turno delle elezioni. (Rob)