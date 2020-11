Como: tre arresti per usura ed esercizio abusivo dell'attività bancaria (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno alla restituzione ha riguardato 1,6 milioni di euro. Almeno 10 sono le persone, oltre a De Benedetto, che sono state indotte a rivolgersi agli indagati per ottenere prestiti (e grazie alle rispettive dichiarazioni rese da alcuni di queste si è ricostruito il complesso contesto criminale in cui questi hanno operato). Per Barrasso, il profitto dell’attività usuraria accertato è pari a 390mila euro, per Gregorio è pari a 200mila euro, per Panfili è pari a 258mila euro circa. A parte le dichiarazioni rese dal dott. De Benedetto (che, come già detto, ha deciso di rivelare il sistema di strozzinaggio di cui era vittima dopo essere stato arrestato per reati di bancarotta), il sistema usurario e di illecita attività finanziaria è stato ricostruito grazie alle meticolose indagini svolte dalla Guardia di Finanza. Latitano anche in questa circostanza, le denunce delle vittime che – solo perché convocate quali persone informate sui fatti – si sono presentate dinanzi al P.M. e alla Guardia di Finanza ma hanno reso dichiarazioni (spesso riduttive) in ordine ai rapporti economici intrattenuti con gli indagati e quanto alle effettive responsabilità penali di questi, così come emerse a seguito delle intercettazioni e della documentazione acquisita. Il compagno di una delle vittime, lo stesso che ha presentato De Benedetto ai tre indagati, si è prestato, per conto di Barrasso, a ritirare somme che De Benedetto doveva restituire e ha persino avvertito Panfili delle indagini a suo carico. È in corso inoltre una articolata attività di perquisizione. (Rem)