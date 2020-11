Roma: Baglio-Tempesta (Pd), caos cremazioni e sepolture, disastro annunciato da 3 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impianto crematorio del Flaminio opera da tempo in forma ridotta e questo nonostante l'aumento della domanda di cremazioni che in poco più di dieci anni è quintuplicata. Ad aggravare la situazione anche l'esaurimento degli spazi al cimitero Laurentino che costringe i residenti del quadrante ovest di Roma ad inumare i propri cari a Prima Porta. Questa situazione non è figlia di un'emergenza temporanea, ma è una precisa responsabilità dell'amministrazione Raggi che da tempo sarebbe dovuta intervenire", concludono le consigliere del Pd. (Com)