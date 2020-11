Covid: Rizzotti (FI), Conte e Speranza si scusino con calabresi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più che le scuse in diretta dell’ex commissario alla sanità calabrese, Cotticelli, ci aspettavamo quelle di Conte e di Speranza consapevoli di un fallimento che dura da più di 10 anni. Dovrebbero provare vergogna per come è stata gestita finora la situazione, con commissari che hanno utilizzato solo 7,7 milioni dei 18 stanziati per la sanità". Lo afferma la vicepresidente dei senatori di Forza Italia Maria Rizzotti. "E come se non bastasse la nomina del nuovo discusso commissario, Zuccatelli, dimostra che il governo continua a fare scelte scellerate che mortificano un'intera regione. Ma possibile che fra le tante intelligenze calabresi, figlie di quella terra, non ci sia qualcuno a cui poter affidare un compito così importante, magari coadiuvato dalla Guardia di Finanza? Sarebbe questo l'unico modo per poter uscire da un pantano in cui il governo ha relegato la Calabria - aggiunge -. La sanità calabrese non può essere più una pedina sui tavoli romani e deve tornare a essere amministrata da chi conosce e vive in trincea negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Siamo certi che i cittadini non dimenticheranno quello che sta succedendo ed esprimeranno il loro giudizio al momento opportuno. E speriamo che arrivi quanto prima". (com)