Sicurezza: Regno Unito, Gchq lancia offensiva informatica contro propaganda anti-vaccini

- Il Gchq britannico, l'Agenzia di spionaggio che si occupa di minacce informatiche e comunicazioni, ha lanciato un'operazione offensiva cibernetica contro la propaganda anti-vaccini diffusa da paesi ostili. Come riporta il quotidiano "The Times", la mossa farebbe parte di una più ampia campagna lanciata dal governo britannico per combattere le attività di spionaggio e sabotaggio informatico collegate direttamente o indirettamente alla Russia sfruttando la pandemia per minare la stabilità dei Paesi occidentali e favorire gli interessi di Mosca. Il governo britannico ha pertanto innalzato la priorità nel combattere false informazioni legate all'inoculazione del vaccino, soprattutto dato il probabile avvicinarsi del momento in cui essi saranno disponibili sul mercato. Fonti del governo hanno infatti dichiarato, senza utilizzare mezzi termini, che "il Gchq è stato incaricato di eliminare gli 'antivaccinisti' online e sui social media", con le stesse strategie utilizzate per monitorare e distruggere la propaganda di gruppi terroristici in passato, tra cui lo Stato islamico. Secondo alcune fonti del governo, consultate da "The Times", ci sarebbe la Russia dietro una buona percentuale della disinformazione legata al vaccino anti-Covid, e la sua pervasiva presenza (attraverso troll e falsi account) sui social media. Secondo tali fonti, il problema principale nel controbattere tale tipo di disinformazione infatti è una questione di diritti civili, dato che tutto ciò che è sui social media è lì in quanto espressione della persona (o per meglio dire, dell'account) che lo ha pubblicato, e censurarlo sarebbe equivalente a violare importanti diritti di opinione. A tal proposito, la fonte ha aggiunto, un'unità dell'esercito specializzata in guerra cibernetica starebbe affiancando il Gchq nel combattere la disinformazione relativa al coronavirus e al vaccino. (Rel)