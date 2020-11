Slovacchia: Covid, da oggi test per chi arriva dall'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coloro che arrivano in Slovacchia dall'Ucraina a partire da oggi dovranno sottoposti a test antigenico alla frontiera. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Chi raggiunge il territorio slovacco da quello ucraino può solamente farlo dal valico di Vysne Nemecke, aperto dalle ore 7 alle 19. Oltre al test antigenico è da considerarsi ancora in vigore la quarantena obbligatoria, durante la quale è necessario sottoporsi a test molecolare a partire almeno dal quinto giorno. Cambiano le regole anche per chi arriva da Paesi Ue classificati come rossi, ovvero ad alto rischio. Chi rientra in Slovacchia da questi Stati non ha più il dovere di informare l'autorità sanitaria regionale. (Vap)