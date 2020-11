Formazione: Informagiovani Roma Capitale, nuovi cicli di seminari online.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartono a gran richiesta nuovi cicli di seminari online organizzati dal servizio Informagiovani di Roma Capitale. "Il primo in partenza, Youth lab - si legge in una nota del Campidoglio - dedicato all'innovazione nelle professioni ed è costituito da 4 incontri che termineranno nel mese di dicembre. La fruizione è in modalità online e sarà possibile partecipare attraverso il collegamento, ad accesso libero, su piattaforma dedicata con possibilità di interazione tra utenti per domande e confronto". (segue) (Com)