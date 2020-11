Formazione: Informagiovani Roma Capitale, nuovi cicli di seminari online. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Youth Lab è il ciclo di incontri che mira ad esplorare alcuni dei settori produttivi a più alto tasso di innovazione che, grazie all'incontro con la tecnologia, offrono ampie opportunità ai giovani. Si tratta di ambiti in cui confluiscono saperi e competenze differenti che si integrano per la ricerca di soluzioni e che sono in grado di offrire opportunità di inserimento professionale a ragazzi provenienti da diversi percorsi formativi", conclude il Campidoglio. (Com)