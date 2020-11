Ue: Tajani, per prima volta Europa si è dimostrata solidale con Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta l'Europa si è dimostrata veramente solidale nei confronti dell'Italia. Lo ha detto il vice presidente di Forza Italia ed eurodeputato, Antonio Tajani, al webinar, organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, dal titolo 'L'Unione europea a sostegno dei lavoratori: il programma Sure'. "Per la prima volta l'Europa si è dimostrata veramente solidale nei nostri confronti", ha detto sottolineando il "cambio di passo della Germania" e il fatto che "nel 2008 c'era un atteggiamento diverso rispetto ad oggi". Ora il Parlamento europeo sta concludendo "un braccio di ferro" con gli Stati membri "per un bilancio più ambizioso". Per Tajani, "Sure è utilissimo per aiutare non solo le persone in cassa integrazione, ma anche per le Pmi, i liberi professionisti, gli artigiani, che sono in grande difficoltà per la prima ondata, per la seconda ondata e, attenzione alla terza". Per il vice presidente di Forza Italia vanno utilizzati tutti gli strumenti messi in campo dall'Ue e quindi anche la linea di credito sanitaria del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) che è "indispensabile" perché "il tasso di interesse è bassissimo". Dunque è un mezzo che serve ad "anticipare il nostro nemico" perché per Tajani non bisogna inseguire il Coronavirus, ma anticiparlo e per questo "tutti gli strumenti europei sono utilissimi". Infine, l'eurodeputato del Ppe, ha sottolineato che dall'Ue "questa volta c'è stata risposta positiva. Magari avesse fatto sempre così: non avremmo avuto tanti euroscettici", ha concluso. (Beb)