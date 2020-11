Imprese: Made in Italy, nasce alleanza tra Sace e Confprofessioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attività formative su export e internazionalizzazione e tavoli di lavoro congiunti per promuovere il Made in Italy: su questi presupposti prende il via la collaborazione tra Sace e Confprofessioni per sviluppare nuove sinergie tra esperti e liberi professionisti. Stando al relativo comunicato stampa l'intesa, siglata dal presidente di Sace Rodolfo Errore e dal presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, punta a migliorare la conoscenza degli strumenti e dei servizi Sace a sostegno dell’internazionalizzazione delle Pmi, valorizzando il know how dei liberi professionisti che vogliono crescere sui mercati esteri ma anche nel loro ruolo di consulenti a supporto delle imprese che esportano. Il protocollo prevede l’attivazione di progetti formativi ad hoc, a partire dal seminario in 13 appuntamenti di Apri Europa, società di Confprofessioni dedicata all’internazionalizzazione dei servizi professionali, che approfondirà gli scenari, le prospettive e gli strumenti a supporto dell’export del Made in Italy. Nell’ambito del programma, che si svolgerà quasi interamente attraverso webinar, ci saranno moduli su specifici settori di interesse e focus su mercati di particolare importanza per le aziende italiane, nei quali la presenza di Sace è un veicolo cruciale di sinergie con il territorio. (segue) (Com)