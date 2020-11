Imprese: Made in Italy, nasce alleanza tra Sace e Confprofessioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’export, che fa parte del Dna di Sace da oltre quarant’anni, è un acceleratore di crescita per il nostro tessuto imprenditoriale e ha rappresentato un fattore di tenuta negli anni più avversi: sarà un elemento chiave su cui puntare anche nella ripartenza post Covid", ha aggiunto Rodolfo Errore, parlando dell'accordo come "il frutto del nostro impegno costante nella formazione delle imprese all’internazionalizzazione: insieme a Confprofessioni abbiamo modo di raggiungere anche i liberi professionisti che offrono servizi di consulenza alle aziende che vogliono esportare". Un’intesa, ha concluso, che rafforza la nostra vocazione: promuovere il Made in Italy all’estero. Con questo accordo, ha affermato infine Alfredo Carunchio, presidente di Apri Europa, prosegue il processo di sostegno ai liberi professionisti verso l’internazionalizzazione e l’export. "In questo periodo di pandemia è fondamentale che vi sia un sostegno al credito anche nelle attività che hanno una particolare predisposizione verso l’estero: i professionisti, con il supporto di Sace, potranno svolgere al meglio il proprio ruolo a servizio delle imprese", ha detto. (Com)