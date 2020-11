Usa: Enrico Letta, Biden persona di grande saggezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che la definizione che gli hanno dato negli Stati uniti e che si porta dietro da tempo, cioè 'lo zio buono' sia la definizione giusta. L'ho sempre incontrato come vice di Obama e mi ha sempre dato l'idea di qualcuno a cui Obama guardava per chiedergli una conferma, un giudizio. Ed era una persona di grande saggezza che stava sullo sfondo ma sempre pronta a dare il suo giudizio. È giusto festeggiare oggi. Gli Stati uniti avevano bisogno di saggezza dopo 4 anni molto distruttivi". Lo ha detto Enrico Letta, direttore dell'Institut d'etudes politiques - Sciences Po di Parigi ed ex presidente del Consiglio, su Rai Radio1 a "Forrest", parlando del neopresidente degli Stati uniti Joe Biden. (segue) (Com)