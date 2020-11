India-Usa: Modi si congratula con Biden e Harris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, si è congratulato con Joe Biden e Kamala Harris, rispettivamente presidente e vicepresidente eletti degli Stati Uniti. Lo riferisce l’ufficio del premier in due comunicati emessi ieri. Modi ha ricordato il contributo “fondamentale e inestimabile” di Biden alla alle relazioni indo-statunitensi durante la sua vicepresidenza e si è detto ansioso di collaborare con lui per “portare le relazioni tra India e Stati Uniti a livelli più alti”. Riguardo alla vice Harris, il leader di Nuova Delhi ha sottolineato che il suo successo è “un motivo di immenso orgoglio per tutti gli indo-americani” e ha espresso fiducia nel ruolo che potrà svolgere per il consolidamento dei legami bilaterali. (Inn)