Sanità: Figliomeni (Fd'I), FIGLIOMENI (FDI): istituzioni intervengano per risolvere caos in Calabria

- Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale del dipartimento politiche sociali di Fratelli d’Italia, in una nota dichiara: "Sono giorni di grande preoccupazione per la sanità italiana a causa del Covid-19, ma quello che sta accadendo in Calabria è fuori da ogni schema". "Infatti, nonostante il numero dei contagiati sia molto più basso rispetto ai numeri di altre regioni - aggiunge - il Governo a guida M5s e Pd, ha deciso di relegare la Calabria nella zona rossa, sferrandole un colpo che mina la già precaria situazione socio-economica della regione. Purtroppo ormai da troppi anni la sanità calabrese è commissariata, vedi le poche strutture dove curarsi o il punteggio minimo previsto dai Lea-Livelli essenziali di assistenza o anche il numero irrisorio di terapie intensive, per colpa di una gestione di mala politica che impedisce ai cittadini calabresi di avere quelle prestazioni sanitarie che sono un diritto sancito dalla Costituzione". (segue) (Com)