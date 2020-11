Sanità: Figliomeni (Fd'I), FIGLIOMENI (FDI): istituzioni intervengano per risolvere caos in Calabria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma oltre il danno - prosegue Figliomeni - anche la beffa, in quanto come Commissari della Sanità calabrese sono stati scelti prima Saverio Cotticelli, ora rimosso, che non aveva predisposto nessun piano Covid per la regione, ed ora al suo posto arriva Giuseppe Zuccatelli altro personaggio noto più per le sue affermazioni fuori controllo contro i necessari dispositivi sanitari, piuttosto che per le sue reali capacità gestionali. Ma evidentemente far parte dello stesso partito del ministro Speranza, paga. E’ora di dire basta a questa situazione che invece di risanare la sanità calabrese ha chiuso ospedali, tagliato posti letto e messo in atto ruberie di ogni tipo. Chiediamo quindi la rimozione del nuovo commissario alla sanità calabrese e, se anche il ministro della Salute Speranza lasciasse per manifesta negligenza, che mette a repentaglio la vita dei cittadini calabresi, sarebbe una scelta giusta". (Com)