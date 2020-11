Romania: premier Orban interviene oggi alla Camera su bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier romeno Ludovic Orban partecipa oggi al plenum della Camera dei deputati per presentare lo stato di elaborazione del progetto di bilancio statale per il 2021. L'incontro è previsto a iniziare dalle 16:00, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". L'ufficio permanente della Camera dei deputati di Bucarest ha approvato, lunedì scorso, la richiesta del gruppo parlamentare del Partito socialdemocratico (Psd) in tal senso. Il primo vicepresidente del Psd, Gabriela Firea, ha annunciato giovedì scorso, dopo una riunione della dirigenza del partito, che i socialdemocratici hanno deciso di convocare il primo ministro Ludovic Orban in parlamento sul bilancio dello Stato per il prossimo anno, ricordando di non si capisce perché il governo non ha pubblicato questo progetto. "Se non c'è niente da nascondere, se tutto va bene per i romeni, perché il bilancio per il prossimo anno non viene pubblicato, perché non viene organizzata una conferenza stampa a livello di governo in modo che tutti i rumeni scoprano quali sono le intenzioni concrete del governo sull'Iva, ad esempio. Ci sono analisti economici, ma anche consulenti economici che durante questo periodo fanno tutti i tipi di calcoli e schemi su come si evolverà l'economia romena quando l'Iva aumenterà ", ha detto Firea. (Rob)