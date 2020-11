Cina: Corte suprema approva proposte su nuovo ruolo della città di Shenzhen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del popolo cinese ha approvato il progetto per rendere la città meridionale di Shenzhen una zona dimostrativa pilota del "socialismo con caratteristiche cinesi". Nel progetto sono incluse una serie di proposte, riguardanti anche i processi di casi che coinvolgono paesi stranieri e le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, nonché l'isola di Taiwan. La Corte suprema ha reso noto oggi in una conferenza stampa che lavorerà per la modernizzazione dell'istituzione legale, contribuirà a rafforzare il sistema di credito sociale e a costruire un sistema legale intelligente. Tra gli obiettivi figurano il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, compresa la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la legislazione e i regolamenti su questioni legate all'ambiente. Nell'area della finanza, la Corte ha affermato che collaborerà con la Borsa di Shenzhen alla riforma basata sulla registrazione e reprimerà qualsiasi condotta illegale che copra i rischi finanziari o eviti la regolamentazione finanziaria "in nome dell'innovazione". La Cina ha annunciato il mese scorso che eseguirà riforme globali a Shenzhen per costruire la città in una zona di dimostrazione pilota per "il socialismo con caratteristiche cinesi" entro i prossimi cinque anni. Nell'ambito del nuovo piano, nel 2020 sono già state varate diverse importanti misure di riforma, che coprono i settori legale, commerciale, finanziario, sociale e medico. Nel 2022 si prevedono importanti progressi in tutti gli aspetti della costruzione del sistema e, entro il 2025, le riforme in settori chiave dovrebbero raggiunto risultati importanti. (segue) (Cip)