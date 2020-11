Cina: Corte suprema approva proposte su nuovo ruolo della città di Shenzhen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shenzhen, città costiera della Cina del sud, ha celebrato il 14 ottobre i 40 anni dall'istituzione della prima Zona economica speciale (Zes), lanciata nel 1980 dall'allora presidente Deng Xiaoping. La città rappresenta il miracolo cinese moderno, la cui portata ha oltrepassato i confini del Paese, come ha sottolineato il presidente Xi Jinping nel suo discorso in occasione dell'anniversario. "La creazione di zone economiche speciali è una grande mossa innovativa compiuta dal Partito comunista cinese (Pcc) e dal governo nel portare avanti la riforma e l'apertura, nonché la modernizzazione socialista. I 40 anni di riforma e apertura di Shenzhen e di altre Zes cinesi hanno creato grandi miracoli, accumulato una preziosa esperienza e approfondito la comprensione delle leggi per la costruzione delle Zes del socialismo con caratteristiche cinesi", ha detto Xi. Da villaggio di pescatori, la città di Shenzhen si è sviluppata grazie all'audace esperimento economico lanciato nel 1979 dal presidente Deng Xiaoping. Deng diede così inizio al piano sperimentale per trasformare il modello economico cinese tradizionale in un modello più liberale e aperto a investimenti provenienti da compagnie estere e permettere a queste ultime di insediarsi e operare all'interno della prima zona economica speciale. Il 26 agosto 1980, la quindicesima riunione del Comitato permanente della quinta Assemblea nazionale del popolo (Npc), il parlamento cinese, approvò l'istituzione delle Zes a Shenzhen, Zhuhai e Shantou nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, e a Xiamen, nella provincia sud-orientale del Fujian. (segue) (Cip)