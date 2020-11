Cina: Corte suprema approva proposte su nuovo ruolo della città di Shenzhen (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione speciale di Shenzhen rappresenta quasi un'espansione di Hong Kong ed è la finestra principale per l'ingresso di capitale straniero e tecnologia in Cina. Gli investimenti e la tecnologia esteri provenienti dall'ex colonia britannica hanno fatto crescere Shenzhen rapidamente rendendola oggi la località conosciuta come la "Silicon Valley" cinese. La città è un centro economico nazionale di innovazione scientifica e tecnologica, un centro finanziario regionale e un centro commerciale e logistico. A Shenzhen hanno sede la casa madre di Huawei, colosso mondiale della telefonia mobile e degli apparati di networking; Tencent Holdings, specializzata in servizi per intrattenimento, mass media e internet, e Foxconn, la più grande azienda al mondo di componenti elettrici ed elettronici per apparecchiature. A luglio, proprio a Shenzhen è iniziata la produzione dei primi microchip costruiti interamente in Cina, rompendo il monopolio della tecnologia straniera e offrendo un'alternativa ai prodotti importati. La Powev Electronic Technology, una società di packaging e collaudo ad alta tecnologia della città, si occupa della produzione di unità di memoria a stato solido (Ssd) su larga scala. Dal dicembre del 1990 è attivo inoltre il mercato finanziario Shenzhen Stock Exchange. (segue) (Cip)