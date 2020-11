Cina: Corte suprema approva proposte su nuovo ruolo della città di Shenzhen (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio 2019 le autorità di Shenzhen hanno riunito le principali aziende IT della Cina per formare un'alleanza nell'ambito dell'Internet industriale. La nuova alleanza comprende aziende quali Huawei, China Unicom, Foxconn, Sangfor Technologies e Tencent e si posiziona come un'organizzazione trasversale, aperta e senza fini di lucro; mira a promuovere scambi e una cooperazione approfondita per sviluppare congiuntamente tecnologie, standard e ricerche. In quell'occasione Wang Lixin, vicesindaco della città, ha affermato che lo sviluppo dell'Internet industriale è una strategia nazionale e che Shenzhen ha un grande potenziale di sviluppo dopo essere diventata la quarta città più grande della Cina e aver superato Hong Kong in termini di popolazione nel 2017. Per la prima volta nella storia, nel 2018 Shenzhen ha superato Hong Kong anche per prodotto interno lordo (Pil). Shenzhen, assieme a Pechino, Shanghai e Hanzhou, si è affermata inoltre come hub delle nuove startup cinesi. Negli ultimi anni la città ha prodotto una lunga lista di "unicorni": startup dal valore di mercato superiore a un miliardo di dollari; tra queste figurano il produttore di droni Dji e UbTech Robotics, produttore di robot umanoidi. Aziende come queste hanno trasformato Shenzhen nel principale serbatoio della proprietà intellettuale cinese. Lo scorso anno la Cina ha presentato 53.345 domande internazionali di brevetti – un numero secondo solo a quello degli Stati Uniti – e il 52 per cento del totale proviene da aziende con sede a Shenzhen. (segue) (Cip)