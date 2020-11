Cina: Corte suprema approva proposte su nuovo ruolo della città di Shenzhen (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riassumendo il successo della Zes di Shenzhen, Xi ha affermato che la Cina deve rimanere impegnata nell'apertura su tutti i fronti e migliorare continuamente l'attrattiva del "portare dentro" e la competitività del "portare fuori". Xi ha sottolineato la solida attuazione della filosofia di sviluppo incentrata sulle persone nella riforma e nello sviluppo delle Zes. "Dovrebbero essere compiuti sforzi per affrontare questioni in settori quali l'occupazione, l'istruzione, l'assistenza medica, la sicurezza sociale, l'alloggio, l'assistenza agli anziani, la sicurezza alimentare, l'ecologia e l'ambiente e la sicurezza pubblica. Shenzhen è stata designata come città pilota nazionale per una riforma globale e sta portando avanti la costruzione della cosiddetta Grande Baia del Guangdong-Hong Kong-Macao, un'area dimostrativa del "socialismo con caratteristiche cinesi". "La città dovrebbe cogliere la storica opportunità offerta dalla Grande Baia, e spingere le tre aree a collegarsi più agevolmente in termini di regole e regolamenti. I governi locali dovrebbero costruire ferrovie regionali, consentendo a talenti e merci di fluire tra di loro in modo più efficiente, portando a una migliore integrazione del mercato", ha spiegato il leader cinese. Ad agosto, la leader esecutiva di Hong Kong, Carrie Lam, e il governatore della provincia del Guangdong, Ma Xingrui, hanno inaugurato il nuovo posto di controllo di frontiera Heung Yuen-Liantang Port, che collega Hong Kong e Shenzhen. L'opera – del valore di circa 3,7 miliardi di euro – servirà a rendere più fluido il traffico di merci. (Cip)