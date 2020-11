Brexit: "Guardian", Johnson rischia rottura con Biden se procederà con legge mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha accettato il rischio di aprire un nuovo fronte di rottura con il nuovo presidente eletto statunitense, Joe Biden, dichiarando che la nuova legge sul mercato interno, la quale potrebbe avere ripercussioni sugli Accordi del venerdì santo per quanto riguarda la regolamentazione dei controlli al confine irlandese, procederà il suo percorso nel parlamento britannico come previsto. E' quanto riferisce il quotidiano "The Guardian". La legge infatti prevedrebbe il superamento dell'accordo sulla Brexit firmato lo scorso anno dallo stesso Johnson con l'Unione europea, il quale prevede vi siano controlli sulle merci in transito tra Regno Unito e Irlanda piuttosto che tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, costringendo quindi l'Unione europea a istituire dei controlli alla frontiera tra "le due Irlande" per preservare l'integrità del mercato unico europeo. Istituendo tali controlli però (a causa dell'inosservanza degli accordi presi da parte del Regno Unito), si andrebbero a infrangere gli Accordi del venerdì santo, firmati nel 1998 per porre fine alle violenze repubblicane in Irlanda del Nord, i quali prevedono che non vi siano controlli su persone o merci proprio al confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda. (segue) (Rel)