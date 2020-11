Brexit: "Guardian", Johnson rischia rottura con Biden se procederà con legge mercato interno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Johnson ha insistito, in tal merito, sul fatto che la nuova legge, che sarà votata alla Camera dei Lord questa settimana, "proteggerà" gli Accordi, nonostante il neo presidente eletto Biden, la cui famiglia ha origini irlandesi, ha sempre espresso opinioni negative proprio sull'intenzione britannica di "superare" sia tali intese che il trattato con l'Unione europea. Johnson si è precedentemente mostrato fiducioso circa le relazioni che Londra dovrà intessere con la nuova amministrazione statunitense, ma lo stesso Biden in passato si è mostrato scettico circa il profilo del primo ministro britannico. In passato infatti, Biden ha definito Johnson come "un clone fisico ed emotivo di Donald Trump", e commenti sulla stessa linea sono pervenuti da altri importanti membri del partito democratico statunitense, i quali criticano a Johnson la sua percepita opposizione al presidente Obama e la sua "servile devozione" nei confronti di Trump. La Camera dei Lord si è mostrata intenzionata a rimuovere dalla nuova legge la parte che permetterebbe al governo di superare unilateralmente i trattati internazionali per quanto concerne il confine irlandese, e l'opposizione laburista alla Camera dei comuni ha fatto appello al governo, durante la scorsa settimana, ad accettare tale cambiamento proposto ed emendare la legge. (Rel)