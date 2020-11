Covid: 412.906 morti in America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cifre ufficiali riferiscono di 5.591 casi di contagio e 157 morti in Nicaragua, anche se diversi settori, tra cui la chiesa cattolica e la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), denunciano poca trasparenza nelle informazioni. El Salvador ultimo dei paesi regionali ad aver registrato il virus, conta oggi 1.014 morti e 35.145 contagiati. Il presidente Nayib Bukele spinge per una politica di rigide restrizioni cercando di prolungare il più possibile la quarantena, ingaggiando una serrata battaglia istituzionale con la Corte costituzionale e con altri poteri dello stato. In Honduras, con 100.508 casi e 2.751 morti, vige il coprifuoco e lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale fino al 1 dicembre. Sale a 9.109 il numero di contagi ad Haiti, con 232 morti. Tra le vittime, il segretario di stato per gli Affari sociali, Emmanuel Cantave. A Cuba si contano 7.297 casi di contagio, 130 morti. Da metà ottobre sono stati riaperti diversi scali internazionali, ma rimane chiuso il José Martì dell’Avana. (segue) (Abu)