Moldova: crisi nella coalizione di governo, il Pdm ritirerà i suoi ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico della Moldova (Pdm) ritirerà i suoi rappresentanti dal governo subito dopo l'insediamento del futuro presidente del paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Agora.md", citando una decisione del consiglio direttivo della formazione politica. "Il Pdm sta compiendo questo passo perché vuole fare una politica pulita e accordi politici che devono essere giusti e rispettati", ha spiegato il leader della formazione Pavel Filip. Il presidente del Pdm ha chiesto che i partiti parlamentari "autentici" dialoghino per identificare una forma di governo sostenibile nel paese. Per quanto riguarda le elezioni presidenziali, il leader del Pdm Pavel Filip, ha dichiarato di mantenere la sua neutralità in vista del ballottaggio previsto per domenica 15 novembre. "Il Pdm ribadisce la sua appartenenza ai valori europei e socialdemocratici ed è pronto a continuare a lavorare per attuare questi obiettivi", sostiene la formazione in un comunicato. (Moc)