Russia-Germania: ministero Esteri Mosca, Berlino non rispetta il Trattato sul partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania, perseguendo i suoi obiettivi geopolitici di contenimento della Russia, non rispetta tutte le disposizioni del Trattato di buon vicinato, partenariato e cooperazione firmato da Berlino e Mosca 30 anni fa. È quanto si legge in un commento del ministero degli Esteri russo. "A distanza di 30 anni, si può affermare che il 'grande Trattato' abbia svolto un ruolo importante nella costruzione di un partenariato strategico tra Russia e Germania, nonché nel processo di riavvicinamento tra russi e tedeschi dopo la fine della Guerra fredda in Europa", ha osservato il ministero degli Esteri russo. "Allo stesso tempo, oggi, non tutte le sue disposizioni sono chiaramente soddisfatte dalla parte tedesca, a causa delle preferenze geopolitiche della Berlino ufficiale, la quale ha intrapreso un percorso di contenimento della Russia", si legge nel documento. (Rum)