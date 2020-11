Elezioni Usa: Fondazione Mandela celebra vittoria di Biden, ora sconfiggere “razzismo e xenofobia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Nelson Mandela ha celebrato la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali Usa e lo ha esortato a risolvere i problemi di "razzismo, sessismo, xenofobia e afrofobia" che affligono gli Stati Uniti. "È con un senso di sollievo che abbiamo visto il presidente Donald Trump sconfitto alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Come molti in tutto il mondo, celebriamo il fatto che non dovremo vederlo continuare a minare le istituzioni democratiche", ha affermato la fondazione in una nota. "Come diceva spesso Nelson Mandela, un buon leader sa quando dimettersi. E come farlo in modo appropriato. Non è troppo tardi perché Trump abbracci la dignità, per se stesso e per gli altri”, si legge nella dichiarazione. Nei mesi scorsi c’erano state polemiche fra Trump e la Fondazione Mandela per via delle presunte dichiarazioni denigratorie del primo nei confronti dell’ex presidente sudafricano, riportate dal suo ex avvocato Michael Cohen nel suo ultimo libro “Disloyal: A Memoir”, secondo cui Trump avrebbe descritto Mandela come un “non leader”. “Ditemi un Paese gestito da una persona di colore che non faccia schifo. Sono tutti dei cessi”, avrebbe detto Trump, secondo la versione di Cohen. In precedenza, nel condannare le dichiarazioni attribuite a Trump, la Nelson Mandela Foundation aveva dichiarato: “Non crediamo che i leader che si comportano come fa Trump siano in grado di offrire commenti autorevoli sulla vita e sul lavoro di Madiba”. Anche il Congresso nazionale africano (Anc), il partito al potere in Sudafrica, aveva duramente condannato Trump per le dichiarazioni ddel presidente uscente. “Trump è la persona più divisiva, misogina e irrispettosa che abbia mai occupato la carica di presidente”, aveva dichiarato l'Anc in una nota. Al contrario, Mandela è stato “un leader unificante, che ha conquistato il mondo e ha cercato di portare la pace e una società giusta”, concludeva la nota. (Res)