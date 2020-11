Libia: Williams (Unsmil), Foro di Tunisi per dialogo politico è l'ultima opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in Libia facente funzione, Stephanie Williams, ha affermato che il Foro di dialogo politico che si terrà oggi a Tunisi rappresenta "l'ultima opportunità da non perdere". La diplomatica statunitense ha osservato che il lavoro della missione Unsmil per preparare questo forum è stato in linea con i risultati della Conferenza di Berlino, approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, secondo quanto riferisce il sito informativo "Al Wasat". In occasione della Conferenza di Berlino lo scorso gennaio, "ci era stato assegnato il compito di lanciare un percorso interlibico per la pace e la riconciliazione", ha detto Williams durante una conferenza stampa. La riunione del comitato militare 5+5 (ribattezzato comitato dei dieci), che si è tenuta a Ghadames nei giorni scorsi, la rende ottimista sul forum di dialogo politico che inizia oggi a Tunisi. Williams ha aggiunto che il comitato 5+5 supervisionerà l'uscita di combattenti stranieri e mercenari dalla Libia. "Le forze di polizia saranno formate dai ministeri dell’Interno a ovest e a est per proteggere l'area che si estende da Sirte a Jufra".(Lit)